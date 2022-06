Ribaltamento in A-8 fra Castronno e Gazzada Schianno

Lo schianto, poi le sirene: in A-8 verso le 13 di sabato un incidente stradale che ha causato il ribaltamento di un veicolo ha fatto arrivare sul posto numerosi soccorritori: due ambulanze e un’automedica coi vigili del fuoco che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Galleria fotografica Incidente in A-8 fra Castronno e Gazzada Schianno 4 di 4

Le due persone coinvolte, due uomini di 24 e 37 anni sono state raggiunte dal persone del 118 che le ha immobilizzate e coperte con “metalline“ rifrangenti poiché l’intervento è avvenuto sotto il sole.

Il punto in cui è avvenuto il ribaltamento si trova nella corsia di marcia in direzione Nord sulla A-8 fra Castronno e Gazzada Schianno a qualche centinaio di metri dall’uscita al chilometro 41.9.

I vigili del fuoco hanno inviato sul posto due mezzi, mentre il soccorso sanitario è intervenuto con due ambulanze di Sos Carnago ed Sos Malnate. Sul posto anche Polstrada Autolaghi.

I feriti a quanto pare versano in condizioni mediamente critiche: codice giallo per traumi e sospette fratture. Il traffico è stato deviato su di un’unica corsia per consentire i soccorsi. Si sono formate code in direzione Nord e rallentamenti per curiosi verso Milano.