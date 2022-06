Il ritorno del Varese in Serie C passa dallo stadio e da Palazzo Estense 

È passata quasi una settimana dal successo 1-0 di Sanremo che ha permesso al Città di Varese di festeggiare la vittoria dei playoff. Smaltita la sbornia delle celebrazioni, la società si è messa al lavoro per dare il più rapidamente possibile delle risposte per il prossimo futuro.

RIPESCAGGIO

Quella che la tifoseria varesina aspetta con più ansia è: il Varese riuscirà a completare la domanda di ripescaggio e quindi puntare a giocare il prossimo anno in Serie C? La risposta, purtroppo, ancora non c’è, ma la società sta facendo il possibile per capire se ci siano tutti i presupposti per fare il salto di categoria. Ricordiamo che a Varese il calcio professionistico manca dal 2015 quando l’allora As Varese 1910 non si iscrisse al campionato di Lega Pro dopo la retrocessione dalla Serie B in mezzo a tutte le vicissitudini societarie. La domanda dovrà essere inoltrata in forma completa, con tanto di primi versamenti onerosi, entro il 19 luglio, come stabilito dalla Figc (qui il comunicato).

STADIO

Una delle discriminanti necessaria per fare domanda di ripescaggio è avere lo stadio a norma con le disposizioni per la categoria. La Lega Pro ha stabilito i parametri che devono essere rispettati (leggi qui) e al “Franco Ossola” dovranno quindi essere obbligatoriamente realizzati dei lavori di ammodernamento. Seggiolini nei distinti, parcheggi, tribuna stampa, illuminazione, impianto elettrico e sala doping sono solo alcuni dei punti da valutare per rendere omologabile per il professionismo lo stadio di Masnago. L’alternativa potrebbe essere uno stadio fuori Varese, ma è un’ipotesi che la società prenderà in esame solo come ultima spiaggia, anche perché stonerebbe chiamarsi Città di Varese e dover giocare in un altro comune.

INCONTRO CON IL COMUNE

La richiesta di incontro arrivata mercoledì 1 giugno alla dirigenza biancorossa da parte di Palazzo Estense è un primo passo, ma la prima proposta del 10 giugno da parte del Comune ha lasciato un po’ di amaro in bocca al club, che avrebbe voluto sbrigare questo tema in tempi più brevi e quindi anticipando il summit. La data scelta è quella di mercoledì 8 giugno alle ore 14.00. La nota del Comune – che recitava “valutare insieme le possibili iniziative, nonché di conoscere il progetto sportivo relativo alla prossima stagione e agli anni successivi” -, inoltre, alla società ha lasciato qualche perplessità, anche perché le due parti sono già legate dall’accordo sul Centro Sportivo delle Bustecche, che è stato dato in concessione al club per 10 anni (ne mancano più o meno 8) e che è al centro di un grande progetto di ristrutturazione per quasi 2 milioni di euro, tanto che da parte della società c’è tutto l’interesse almeno a raddoppiare i tempi della concessione.

MISTER

Un’altra delle domande alle quali la tifoseria biancorossa vorrebbe avere risposta è quella legata al nome del mister per la nuova stagione. Gianluca Porro ha portato la squadra alla vittoria dei playoff e al momento sembra essere il favorito per il ruolo – da parte sua non ha mai nascosto la volontà di rimanere -, ma finché non si capirà quale sarà la categoria della prossima stagione ogni ragionamento rimarrà ipotetico. Nelle scorse settimane sono stati accostati al club biancorosso il nome di Matteo Andreoletti, allenatore della Sanremese sconfitta ai playoff ma seconda in campionato, che si è separato dal club matuziano, e di Gianluca Esposito, che ha vinto il Girone I di Serie D portando per la prima volta tra i professionisti la Gelbison, squadra di Vallo della Lucania.

SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE

Intanto al “Franco Ossola” nella giornata di giovedì 2 giugno si è svolto il torneo “Città di Varese”. A vincere è stato il Lecco, che ha sconfitto in finale la Pro Patria. Terzo posto per la Solbiatese, quarto il Varese. Il prossimo appuntamento con le attività del Settore Giovanile biancorosso sarà domani mattina, sabato 4 giugno, con l’evento “Scuola Sport” e tante attività per i bambini dal 2016 al 2019.

La squadra femminile invece si prepara alla finale di Coppa Lombardia Promozione: domenica 5 giugno alle ore 18.30 allo stadio di Meda le biancorosse se la vedranno con il Lecco per l’ultimo atto della competizione.