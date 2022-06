Città di Varese in attesa di risposte per il futuro. Dirigenti invitati al Palazzo Estense

Sono le ultime ore della stagione al Centro Sportivo delle Bustecche per il Città di Varese, che dopo l’allenamento di martedì – una partitella in famiglia per un po’ di divertimento – si è ritrovato mercoledì 1 giugno per gli ultimi saluti prima del sciogliete le righe.

A tre giorni dalla vittoria dei playoff a Sanremo, sono ancora in cerca di risposte delle domande che tutto il popolo biancorosso attende.

La prima su tutte: sarà davvero Serie C? La vittoria dei playoff, come già più volte detto, non dà diritto alla promozione, che invece dovrà passare tramite ripescaggi in caso di non iscrizione di qualche altro club in Lega Pro. Iscriversi alle liste di ripescaggio ha però dei costi da sostenere non indifferenti, circa 720mila euro (leggi qui). Oltre al gruzzolo da dover mettere sul piatto, la Lega Pro richiede altre prerogative al club che presenta la domanda, compresa la situazione stadio. E qui la palla passa al Comune di Varese. La società biancorossa, di fatti, non ha mai preso in gestione il “Franco Ossola”, ma lo ha utilizzato a gettone in queste due stagioni.

Proprio per l’occasione da Palazzo Estense è arrivata una nota ufficiale che comunica l’invito fatto dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore allo sport Stefano Malerba rivolto alle dirigenza biancorossa per un incontro.

Il sindaco Davide Galimberti e l’assessore allo Sport Stefano Malerba hanno scritto oggi al Città di Varese. Prima di tutto Galimberti e Malerba si sono complimentati per l’importante risultato sportivo ottenuto dalla squadra. “Proprio per questo – si legge nella missiva inviata – al fine di valutare insieme le possibili iniziative, nonché di conoscere il progetto sportivo relativo alla prossima stagione e agli anni successivi” il sindaco e l’assessore invitano la società ad un incontro nei prossimi giorni per approfondire questi temi.