“Hanno rubato il monopattino di mio figlio all’imbarcadero di Angera”

Doveva essere una tranquilla e felice sera d’estate per Samuele, quindicenne di Angera, uscito di casa in monopattino ieri sera – venerdì 24 giugno – per trascorrere qualche ora in compagnia dei suoi amici, ora che la scuola è finita e l’estate è finalmente iniziata. (foto d’archivio)

Il ragazzo aveva lasciato il monopattino, comprato con i risparmi messi da parte nel corso del tempo, parcheggiato all’imbarcadero sul lungolago senza tuttavia ritrovarlo al suo posto al termine della serata.

Per Samuele si tratta dell’unico mezzo di trasporto a disposizione ed è forte la delusione per il maltorto subito. Sentimento del quale la mamma Rita si fa interprete con un appello lanciato alla comunità angerese: «Chiedo vivamente il vostro aiuto per recuperarlo: il monopattino è nero e di grande importanza per Samuele. Per favore restituitelo».