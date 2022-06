Scienze Motorie dell’Università dell’Insubria a Busto Arsizio, approvato il progetto definitivo

La Giunta di Busto Arsizio ha stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare ai Molini Marzoli negli spazi concessi all’Università degli Studi dell’Insubria, per una una spesa complessiva di € 750.000.

Come previsto dalla convenzione siglata a suo tempo, l’Università amplierà le sue attività nelle sede bustocca con il corso di laurea magistrale di Scienze Motorie.

La convenzione tra Comune di Busto Arsizio e Università dell’Insubria che sancisce l’inizio di una nuova era per entrambi gli enti. L’università sposterà gradualmente (ma già a partire dal prossimo anno accademico) su Busto Arsizio prima la magistrale e poi il corso di laurea triennale in Scienze Motorie, dall’altro l’amministrazione comunale si impegna a ristrutturare ed adeguare due porzioni dei Molini Marzoli e di Villa Manara per le attività universitarie.

Il risultato sarà la nascita del terzo polo dell’Università dell’Insubria dopo Varese e Como, chiudendo un contenzioso che aveva portato a pesanti dissapori nel corso degli anni.