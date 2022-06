Si ribalta col trattore, giardiniere ferito a Brunello

Si prendeva cura di quel giardino da tanti anni, lo conosceva bene, ma è bastata una svista perché un giardiniere al lavoro in una casa di Brunello finisse col trattorino in una buca abbastanza profonda da farlo ribaltare. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 7 giugno, attorno alle 14.30. L’uomo, dolorante alla spalla e al fianco è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso.

Tanto spavento anche per i proprietari di casa, che appena hanno visto il giardiniere in difficoltà hanno subito chiamato aiuto. L’uomo è rimasto cosciente e ai soccorritori ha lamentato dolori a una spalla e al costato.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Varese e un’ambulanza.

Dalla prima ricostruzione sembra che il lavoratore non si sia accorto di un dislivello e che il mezzo che stava conducendo l’abbia schiacciato dopo aver perso stabilità. Sul posto – una villa lungo la via Giovanni XXIII – sono accorsi gli uomini dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese oltre ai carabinieri della stazione di Azzate che si sono occupati di operare i primi rilievi sull’accaduto e ascoltare le testimonianze come avviene in tutti i casi in cui si verificano infortuni sul lavoro con feriti.

Il ferito è stato poi immobilizzato dal personale sanitario che lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Circolo dove è arrivato nel primo pomeriggio. Dalle prime informazioni sembra che il giardiniere non versi in pericolo di vita.