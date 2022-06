Sicurezza, il Controllo del Vicinato arriva a Cairate

Tutti noi chiediamo sicurezza. Un diritto sacrosanto, minato da una criminalità che ostacola il vivere sereno di tante famiglie. Furti, truffe, delinquenza: ne sentiamo parlare quotidianamente, commentando spesso quanto le Forze dell’Ordine facciano o non facciano per contrastare questi fenomeni.

Eppure c’è un mezzo attraverso cui ogni cittadino può diventare responsabile di ciò che avviene attorno a lui, aiutando gli Agenti nella lotta al crimine.

È gratuito, semplice da attuare e attinge a pie’mani a quei valori del passato che sono purtroppo andati a perdersi con il passare del tempo: interessarsi di ciò che succede attorno a casa nostra, non voltare le spalle ad un vicino di casa che potrebbe essere in difficoltà, aiutare chi indossa una divisa. Si chiama Controllo del Vicinato ed è un’iniziativa che già da diversi anni ha iniziato a diffondersi sul territorio, incontrando sempre entusiasmo da chi ha iniziato a prendervi parte.

Mercoledì 29 giugno all’Auditorium in piazza Libertà di Cairate (ex chiesa parrocchiale), ci sarà modo di approfondire questo progetto, grazie ad Alfonso Castellone, Comandante di Polizia locale di Olgiate Olona e referente del Controllo del Vicinato, che insieme al Comandante di Polizia locale di Cairate, Andrea Trentin, alzerà il sipario su questo argomento.

Il sindaco Anna Pugliese ha invitato i cittadini a partecipare ad un incontro dai temi rilevanti per il bene comune: « Il Controllo del Vicinato è una proposta concreta per rafforzare la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine e per garantire maggiore sicurezza urbana».

Ingresso libero.