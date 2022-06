Tiri a canestro e solidarietà in memoria di Niko Sartoni con MeLa Gioco

L’altroieri, sabato 25 giugno, sul campetto dell’Istituto Verri e nel parco Brazzelli Lualdi si è tenuto il primo torneo di basket – NBK 3 contro 3 – in ricordo di Niccolò Sartoni, giocatore del Basket Busto Arsizio e giovane docente di scienze motorie e sportive dell’Istituto Barbara Melzi di Legnano, morto a soli 28 anni nel giugno 2020 per un melanoma. Il torneo, patrocinato dal Comune Busto Arsizio, è stato organizzato dall’Associazione MeLa Gioco Onlus, associazione nata proprio per ricordare “Niko”.

«L’Associazione MeLa Gioco Onlus è nata nel 2020 in memoria di Niccolò Sartoni, appassionato giocatore di basket, per promuovere lo sport e la prevenzione medica, favorire l’inclusione sociale e supportare il diritto all’istruzione attraverso l’assegnazione di borse di studio» – commenta la Presidente dell’Associazione Chiara Lorello.

Prosegue:«Niko ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno incrociato il suo purtroppo troppo breve cammino: era una persona solare, gentile..che incarnava tutti i valori del vero sport come la lealtà, la disciplina ed il rispetto dell’avversario. Anche nell’ultima parte della sua vita ha insegnato tanto a tutti noi, lottando come un guerriero ed ispirando poi la nascita di questa nostra associazione che, pur se giovane, ha già fatto tanto».

E’ ha fatto tanto sì “MeLa Gioco”: in 2 anni numerose sono state le raccolte fondi, 7 le borse di studio donate a studenti meritevoli, un elettrocardiografo donato all’ospedale di Legnano, oltre 7.000 € donati alla ricerca contro il melanoma, oltre 4.000 € donati a sostegno di centri formativi che favoriscono l’inclusione e diverse le iniziative promosse per la sensibilizzazione ad uno stile di vita sano e sportivo.

«Niccolò continua a vivere in noi e la nostra associazione è per noi un modo di tenerlo vivo e continuare nel suo esempio. Chi volesse sostenerci può consultare il nostro sito web www.associazionemelagioco.it. Nella sezione “Come aiutarci” trovate tutti i dettagli su come fare una donazione o diventare soci. Siamo attivi anche sui social (Facebook e Instagram) dove è possibile seguire le nostre iniziative. Dal 2021 potrete anche donare il vostro 5XMille (C.F. 90051960129). Infine, per maggiori informazioni o nuove collaborazioni, potete scriverci a info@associazionemelagioco.it perché insieme possiamo fare del bene!» – conclude Chiara.