Torna il caldo anche in montagna

Abbiamo bisogno di acqua e se arriva coi temporali non importa, purché non siano troppo forti. Ci saranno dunque ancora a breve, a partire dall’inizio di settimana prossima. Quello che invece dovremo aspettarci per i prossimi giorni è il caldo, quello pesante che porterà afa non solo nelle città ma anche nelle vallate interne e addirittura in montagna con temperature elevate, tanto che per arrivare allo zero termico si dovrà salire ai 4 mila metri.

La situazione fotografata dal centro geofisico prealpino parla di “alta pressione delle Azzorre sulla regione alpina con tempo stabile e ben soleggiato per tutto il fine settimana. Il bel tempo estivo potrebbe proseguire anche nella prossima settimana con evoluzione diurna di nuvole sui rilievi e solo qualche isolato temporale pomeridiano“.

Venerdì dunque ben soleggiato, limpido, al mattino ancora debolmente ventilato da Nord e favonio sulle Prealpi. Poche nuvole di passaggio sulla Lombardia orientale. Asciutto. Temperature massime in rialzo.

Sabato “ben soleggiato e più caldo. Temperature massime in ulteriore lieve rialzo. Molto caldo anche in montagna. Asciutto“.

Domenica ancora ben soleggiato e molto caldo. Poche nuvole di bel tempo sui monti. Asciutto. Temperature stazionarie, attorno ai 33 gradi di massima

La tendenza per lunedì e martedì prossimi è di clima sempre soleggiato e caldo ma con annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi che potrebbero portare qualche rovescio o temporale. In pianura asciutto. Massime 29/32°C..