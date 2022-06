In Valcuvia ritorna “Musicuvia”

Nel settembre dell’ anno scorso, con sette appuntamenti in circa venti giorni, Musicuvia fece il suo esordio tra le varie iniziative culturali della Valcuvia. In questi giorni ritorna con la denominazione di Musicuvia 2.0.

L’iniziativa fortemente voluta da Andrew Jolliffe, originario di Bedford, una cittadina nei pressi di Londra (Inghilterra) e amante della musica e della Valcuvia, é sostenuta da Momenti Musicali del M° Adalberto Riva e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto. Dopo il successo dello scorso anno ripropone una serie di oltre trenta appuntamenti con concerti e serate disseminati tra i comuni della valle che hanno contribuito all’attuazione di questo progetto: Cuvio, Azzio, Orino, Cuveglio, Casalzuigno, Arcumeggia e Brenta.

Una valanga di musica di ogni genere: dal jazz alla classica, dal blues al rock, dai gruppi da camera alla danza, dal pianoforte jazz anni ’30 alla chitarra solista fino alle popolari canzoni di paese e al concerto della Filarmonica Cuviese. Tanti incontri che faranno rivivere e risuonare luoghi caratteristici come parchi, chiese, teatri, monumenti, cortili storici e locali tipici, grazie al concorso di artisti della zona, italiani e del resto d’Europa. Una lunga serie di appuntamenti che ci accompagnerà per tutta l’estate fino all’autunno con momenti di festa e alta cultura.

Si inizia alle ore 21 di Giovedì 9 giugno presso la Corte Gosatti, in via Matteotti a Cuveglio nei pressi del centro commerciale, si esibirà l’orchestra De Martini del Liceo Musicale di Cuveglio con il concerto Musica per Varese, musiche di Bach, Dvořák e Mozart. Maggior informazioni le trovate sul sito: musicuvia.com