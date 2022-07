Ai Giardini Estensi di Varese con i “diavoli” del blues, torna il Black & Bue Festival

Ai Giardini Estensi di Varese torna il Black & Bue Festival per tre serate a ingresso libero. Il 29, 30 e 31 luglio ritroveremo i diavoli del blues, il rock e la musica americana che sono stati il tratto distintivo in questi vent’anni della storico festival varesino. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere e per tutti coloro che vogliono ascoltare musica di qualità, in uno scenario unico come quello dei giardini nel cuore della città.

Ecco il programma:

Venerdì 29 luglio ai Giardini Estensi di Varese, ore 21.30

SUPERDOWNHOME featuring NINE BELOW ZERO (UK)

Prendete i Black Keys portateli indietro nel tempo, buttateli nel fango e poi dategli in mano una chitarra fatta con una scatola di sigari e una batteria minimale ecco avrete i Superdownhome. Il cattivissimo duo bresciano di rural blues

che incide per la Dixie Frog, ha aperto i tour di Fantastic Negrito e registrato in studio con Charlie Musselwhite e Popa Chubby è pronto a tornare a Varese con una grossa sorpresa: sul palco con loro Dennis Greaves (voce, chitarra) e Mark Feltham (armonica) vale a dire cuore e mente dei leggendari NINE BELOW ZERO. La band londinese divenuta celebre in tutto il mondo negli anni ‘80 con la una miscela di rock’n’roll, blues e un pizzico di punk. Un incontro da non perdere

assolutamente.

Sabato 30 luglio ai Giardini Estensi di Varese, ore 21.30

PAOLO BONFANTI TRIO “Elastic Blues tour”

Chi ascolta blues e folk in Italia non può non conoscere Paolo Bonfanti. Per chi non lo conoscesse sappia che è mancino, genovese ed è uno dei più quotati chitarristi italiani. Ritorna dopo diversi anni sul palco del B&B con il suo pazzesco show fatto di blues, rock, folk, jazz e country; e lo fa presentando “Elastic Blues” un disco + un libro che è da considerarsi un vero e proprio regalo per tutti gli appassionati di musica americana. L’album è uscito infatti il giorno del suo sessantesimo compleanno ed è una summa del suo stile così variegato ed “elastico”, è pieno zeppo di ospiti ed è stato acclamato da tutte le riviste specializzate e dal pubblico che lo segue fedelmente. Che altro dire…

Domenica 31 luglio ai Giardini Estensi Varese, ore 21.30

TODD DAY WAIT(USA) & the DUKES

A cavallo nelle grandi praterie, a sentire ululare i coyote, nei boschi tra orsi e puma e soprattutto nelle feste danzanti dell’America rurale ecco dove vi porterà questo cowboy cantautore senza pistola che arriva dal Missouri. Accompagnato dagli scatenati The Dukes Todd ci farà assaporare (e ballare) il suo hillbilly country e honky tonk. Lucidate gli stivali e i cappelli.

Servizio BAR a cura di TUMITURBI dalle 18.30

Inizio spettacoli ore 21.30

Tensostruttura coperta dei Giardini Estensi di Varese, via Sacco 5

Ingresso libero

Evento organizzato da A.P.S. Black & Blue in collaborazione con Comune di Varese.