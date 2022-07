All’ospedale di Angera due ambulatori di pneumologia e di gastroenterologia per i bambini

L’ospedale di Angera riguadagna un tassello in più nell’assistenza dei bambini. Dopo le battaglie delle madri locali per non farsi sottrarre un servizio giudicato essenziale, l’Asst Sette Laghi, lo scorso anno, aveva risposto prima investendo nel collegamento tecnologico con il Del Ponte e poi attivando un ambulatorio nei weekend.

Da ieri, 6 luglio, l’azienda ha attivato due ambulatori specialistici pediatrici.

Si tratta dell‘ambulatorio di Gastroenterologia pediatrica e di quello di Pneumologia pediatrica.

Il primo, in particolare, è dedicato a problematiche quali celiachia, reflusso gastroesofageo, dolori addominali, alterazioni dell’alvo, mentre il secondo, quello di pneumologia pediatrica, si occupa in particolare di disturbi del respiro, tosse cronica, asma, allergie.

Viene così ampliata l’offerta sul territorio grazie ai pediatri dell’equipe, ospedaliera e universitaria, di Varese, diretta dal prof. Massimo Agosti, in aggiunta rispetto agli ambulatori già presenti all’Ospedale Del Ponte.

Le visite ad Angera possono essere prenotate al CUP con impegnativa del medico curante.