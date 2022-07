Auto ribaltata nella notte a Varese, soccorsi due diciassettenni

La richiesta di soccorso è scattata intorno alle 3.30 di notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 luglio. Un’auto si è ribaltata sulla carreggiata in via Lazzaretto a Varese. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la croce rossa di Varese.

Fortunatamente le due persone soccorse non hanno riportato gravi conseguenze: sono stati controllati un ragazzo di 16 e uno di 17 anni, per uno di loro si è preferito il trasferimento all’ospedale del Ponte dove è stato preso in carico in codice verde.