Botte alla moglie davanti ai figli, 35enne in manette a Castellanza

I Carabinieri di Busto Arsizio hanno arrestato nel weekend un uomo di 37 anni per maltrattamenti nei confronti della moglie. Il fatto è avvenuto a Castellanza nella serata di sabato quando i militari della locale stazione, che fa parte del comando compagnia di Busto Arsizio guidato dal capitano Annamaria Putortì, sono intervenuti dopo la chiamata della donna vittima dei pugni del compagno.

Quando sono arrivati in via Tevere hanno trovato l’uomo, un tunisino in evidente stato di ebrezza, che picchiava la moglie non curandosi né della presenza dei figli, né della presenza degli stessi uomini dell’Arma che hanno dovuto faticare non poco per fermarlo e ammanettarlo.

Per la donna si sono rese necessarie le cure dei sanitari che l’hanno dimessa con diversi giorni di prognosi mentre il marito violento è stato portato in carcere in attesa della convalida della misura.