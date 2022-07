Busto Arsizio piange la scomparsa di Angelo Avai, sinonimo di bicicletta

Busto Arsizio piange la scomparsa di Angelo Avai, storico proprietario dell’officina omonima che per oltre 90 anni ha riparato le biciclette dei bustocchi. Angelo se n’è andato a 93 anni e solo 3 anni aveva chiuso il suo negozio di piazza Cristoforo Colombo, tappa fissa per tutti gli amanti delle due ruote in città.

Avai ha visto lo sciamare delle biciclette degli operai che andavano in fabbrica per il turno di lavoro, quando la due ruote era il mezzo di trasporto più usato, poi con il boom economico le auto hanno preso il sopravvento e le biciclette sono diventate un mezzo per fare sport o per passeggiare.

La sua passione per questo lavoro lo spinse, nel 2019, a decidere di chiudere il negozio senza passare la mano a nessun’altro perchè temeva che «tutto il lavoro di una vita fosse rovinato da qualcuno che avrebbe cercato solo facili profitti senza avere passione». Così raccontò al nostro collega Francesco Castiglioni che lo intervistò un mese prima della chiusura della ciclofficina.