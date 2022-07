A Castiglione Olona si riaccende il fuoco, oggi la bonifica della zona

Vigili del Fuoco in azione a Castigione Olona nella serata di ieri (martedì 12 luglio) dove le squadre sono tornate per spegnere le fiamme. Dopo l’incendio della mattina, infatti, una rivetta è tornata a bruciare e i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Le fiamme si sono riattivate in un piccolo pezzo di terra e per la giornata di oggi è prevista la bonifica del terreno.

Continua inoltre, l’impegno dei Vigili del Fuoco a Tradate, in via Pavia, dove diverse squadre sono impegnate per controllare la zona, messa in sicurezza dopo l’allarme scattato nel pomeriggio di domenica 10 luglio.