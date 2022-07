“I cimiteri di Casciago invasi dalle erbacce”

«La ritengo un’offesa per i casciaghesi, una mancanza di rispetto per i nostri cari defunti che non deve passare inosservata».

È duro il commento di Giannino Pozzi, cittadino di Casciago e consigliere comunale d’opposizione, parlando dello stato in cui versano i cimiteri del paese alle porte di Varese.

In particolare la sua critica è rivolta all’erba che avvolge le tombe al cimitero di Casciago: «La mia tomba di famiglia è ricoperta da una selva e anche le altre sono nelle stesse condizioni – commenta Pozzi -. Capisco, anche se non condivido la modalità, i tagli del verde in paese, ma per luoghi come i cimiteri ci vuole maggiore attenzione e rispetto, una cosa del genere è intollerabile».

Il Comune di Casciago comunica di essere a conoscenza della situazione e, scusandosi con i cittadini, spiega: «Il 30 giugno abbiamo affidato il servizio e rinnovato la convenzione, abbiamo già chiesto un intervento immediato per questa settimana. Scusandoci per la situazione, contiamo di intervenire quanto prima per ripristinare il decoro».