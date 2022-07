Il comune di Varese pensa al Natale. Con due bandi

Fa caldo, ma in comune si pensa già alla neve.

L’amministrazione di Varese si sta già preparando infatti all’appuntamento con lo spettacolo di luci dei Giardini Estensi e gli allestimenti in città legati al .

Un appuntamento che in questi ultimi anni è cresciuto sempre di più, diventando un’attrazione apprezzata da varesini e turisti: l’ultima edizione ha registrato un’affluenza record di oltre 150 mila persone durante le festività.

«Le iniziative natalizie degli ultimi anni hanno riscosso un interesse crescente da parte di varesini e turisti – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – Un appuntamento che si è rivelato un ottimo volano per tutta la città, un’opportunità a favore di tutto il tessuto economico varesino: per questo vogliamo renderlo un’esperienza ancora più attrattiva, dando vita a un vero progetto di valore. A questo proposito l’amministrazione apre a soggetti privati e pubblici che vogliano sostenere il progetto».

Gli uffici sono infatti all lavoro per il bando che verrà pubblicato nei prossimi giorni: sarà rivolto a tutte quelle realtà interessate a dare sostegno e collaborare per la realizzazione delle iniziative del , occasione di visibilità per le tante realtà cittadine e non solo.

È ancora aperta, inoltre, la manifestazione di interesse per la realizzazione e gestione quadriennale del mercatino e dell’albero di in piazza Monte Grappa, e per l’allestimento della pista di pattinaggio ai Giardini Estensi. Gli operatori economici interessati hanno tempo fino alle 12.00 di giovedì 4 per presentare l’istanza di partecipazione.

I dettagli sono sul sito del Comune di Varese.