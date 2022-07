Il concerto della pianista Leonora Armellini al Festival del Lago Cromatico ad Angera

Il concerto della pianista Leonora Armellini sarà il nuovo appuntamento dell’VIII edizione del Festival Il Lago Cromatico. La giovane pianista si esibirà sabato 30 Luglio alle ore 21:15 presso la Chiesa di Sant’Alessandro ad Angera.

Leonora Armellini è stata una giovanissima vincitrice del “Premio Janina Nawrocka” per la “straordinaria musicalità e la bellezza del suono” al Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia (2010). L’esito è stato brillantemente confermato nell’edizione del 2021, con un Quinto Premio che ne fa la prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale. Da allora, la sua carriera concertistica l’ha portata nei maggiori teatri di tutto il mondo, ricevendo sempre approvazione da parte del pubblico e critica. Per il Festival Il Lago Cromatico eseguirà brani di R. Schumann, C. Debussy e F. Chopin.

Il concerto ad ingresso gratuito sarà anche l’occasione per il pubblico di riscoprire l’antica Chiesa di Sant’Alessandro, rimasta chiusa per diversi anni e che oggi torna accessibile grazie a questo concerto e alla visita guidata che si terrà Venerdì 29 Luglio a cura del Museo Diffuso di Angera (informazioni www.angera.it)

Il Festival, quest’anno dal titolo Intrecci, terminerà il prossimo 11 Agosto a Ranco.

La manifestazione, che sta ottenendo un grande successo per le sue proposte, è patrocinata da Regione Lombardia, Provincia e Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi – Alto Piemonte e Riserva di Biosfera MAB Ticino Val Grande Verbano e realizzata in collaborazione con i Comuni di Angera, Besozzo, Comabbio, Laveno Mombello, Leggiuno, Ranco, Somma Lombardo, Taino e Travedona Monate, con il contributo e patrocinio di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus insieme a numerosi musei, associazioni, operatori turistici e commerciali del territorio.

Tutte le informazioni della manifestazione sono disponibili sul sito www.illagocromatico.com.