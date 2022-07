Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: DEVI PROTEGGERLO!

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Ciao a tutti belli e brutti (tu Arna fai parte di quest’ultima categoria) e non tirar fuori la tua solita frase che sei “brutto ma piaci” che tanto ci credi solo tu!

Appello non fatto, chi legge legge, chi non legge non legge…

Pronti, partenza…Via!

Settimana scorsa abbiamo parlato del vostro SuperPotere: L’IMMAGINAZIONE!

Questo magico potere vi ha catapultati, proiettati nella dimensione del vostro grande sogno! Prestate attenzione a quello che stiamo per dirvi perché IL SOGNO sarà materia e argomento di esame! La prima cosa che dovete fare, già da ora, è proteggere il vostro sogno!

Per difenderlo dovete credere veramente in lui! CREDERCI VERAMENTE, sempre! Questo è il segreto, ma è anche il passaggio più difficile, perché anche noi due professori, siamo inciampati più volte con le nostre debolezze non credendo veramente nel nostro sogno, facendoci trascinare in strade che non ci appartenevano verso direzioni che non ci interessavano!

Dovete proteggere il vostro grande sogno, per primi da voi stessi, dai vostri pensieri negativi che troppo spesso installano in voi il dubbio di non riuscire a realizzarlo, ma la medicina è crederci veramente e con l’immaginazione proiettare immagini desiderate e parole costruttive!

E poi dovete proteggerlo dall’influenza delle persone che anche se in buona fede vi fanno distogliere lo sguardo da ciò che è veramente importante per voi, portandovi in vite che non vi appartengono!

E arriviamo alle lezione più importanti di oggi:

PORTATE RISPETTO PER I SOGNI ALTRUI PERCHÉ, COME GLI ALTRI NON SANNO DI VOI, VOI NON SAPETE COSA ANIMA E ALIMENTA I LORO SOGNI!

La campanella sta per suonare, quindi in vista dell’esame vi lasciamo questi 2 compiti che vi saranno molto utili:

– PROTEGGI IL TUO SOGNO

– Dedicati del tempo di qualità per andare a vedere su YouTube la scena “Se hai un sogno… tu lo devi proteggere” del film “La ricerca della felicità”

Bella lì persone stupende!

Spettacolo Spettacolare!

Continua a sognare e… Proteggilo!

Luca&Simone