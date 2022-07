Dodici ore di calcio al campo sportivo di Gemonio

L’appuntamento è per domenica 10 luglio all’impianto di via Curti. Sorteggi al pub 097 nella sera di venerdì 8

La giornata di domenica 10 luglio sarà dedicata al calcio, sul rettangolo di gioco del campo sportivo di Gemonio. L’impianto di via Curti (nei pressi delle scuole e dell’area feste) ospita infatti un torneo a sette giocatori che prenderà il via alle 9,30 per terminare dodici ore dopo, alle 21,30, quando si saprà il nome della squadra vincitrice.

I sorteggi delle partite sono in programma venerdì sera – 8 luglio – al pub 097 di Gemonio, co-organizzatore dell’evento sportivo insieme agli “Amici per Gemonio”. Al termine delle partite saranno premiate le prime quattro classificate con un trofeo; al team vincitore anche un buono di 400 euro mentre a quello finalista andranno 100 euro. Riconoscimenti anche per il miglior portiere e per il capocannoniere della competizione.

Le iscrizioni sono andate a gonfie vele con formazioni provenienti da tutta la provincia, e si vocifera anche la possibile presenza di qualche calciatore di buon livello. Accanto al campo sportivo, lungo l’arco del torneo, sarà attivo anche uno stand gastronomico a disposizione di giocatori e spettatori.