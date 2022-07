Due persone all’ospedale per un litigio violento nella notte a Varese

Una chiamata al 112 per rissa nella notte a Varese: è successo in via Brunico, zona iniziale di viale Belforte quando carabinieri e ambulanze sono arrivate sul posto poco dopo la mezzanotte.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Varese e due mezzi del soccorso sanitario che hanno medicato le persone coinvolte trasportandole all’ospedale.

Si tratta di un uomo di 36 anni e una donna di 42 giunti alle mani, finiti al pronto soccorso di Varese. Per i carabinieri si tratta non di rissa ma di un litigio finito male.