Investita in bicicletta in via Osoppo a Varese

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Varese.

Una donna di 49 anni è stata investita da un’auto mentre viaggiava in bicicletta lungo via Osoppo, in zona Bustecche.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 13. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi che hanno trasportato la donna in ambulanza all’ospedale a Varese.