“La bellezza è sostenibile”: la filosofia verde di Mario Cucinella incanta 800 persone a Visionare

«Per molto tempo abbiamo calcolato la sostenibilità con i numeri, definendola in base a quello che faceva risparmiare, quanto impatto provocava un edificio, quanta co2 risparmiava. È arrivato il momento di immaginare un mondo dove la bellezza è un canone della sostenibilità».

Mario Cucinella ha le idee chiare su quello che significa progettare sostenibile, e lo mette in pratica in molte delle sue splendide opere architettoniche, visionarie ma rispettose dell’ambiente in cui sono collocate e perciò anche efficienti.

E per ascoltarne la filosofia, nell’edizione di luglio della rassegna Visionare 2022, che l’Ordine degli Architetti di Varese organizza con la collaborazione del FAI nell’elegante scenario di Villa Panza a Varese, si sono presentati, virtualmente e in presenza, in ottocento.

Erano infatti più di 700 i collegati in streaming e circa 80 gli intervenuti in presenza per seguire i “dialoghi di architettura” ideati da Fulvio Irace e promossi dall’ordine varesino che prevedevano l’intervento del grande architetto in una lecture dal titolo: “Grandi effetti a basso impatto: Building green futures”.

Una filosofia che non si limita ad essere enunciata, ma è diventata più volte esperienza concreta: nella lecture a villa Panza di Biumo, Cucinella ha infatti portato l’esperienza di alcuni tra i suoi più recenti e strabilianti progetti, mostrando come innovazione, ricerca di nuove tecniche e uso innovativo di materiali millenari possono aprire la strada a un futuro diverso, che conferma la necessità del progetto e il valore emozionale dell’architettura.

Come “Tecla” il prototipo della casa di terra realizzata con una stampante 3D a Massa lombarda, in provincia di Ravenna. Pensata come una soluzione sostenibile ed economica, è stata presentata anche alla Cop 26 di Glasgow, la conferenza sul clima del 2021.

O come il palazzo Unipol in Porta Nuova a Milano, in fase di completamento in questi mesi: un grattacielo completamente trasparente che riesce a mitigare il calore malgrado sia fatto tutto di vetro creando dei compartimenti esterni “verdi”, che smorzano la luce. Il palazzo possiede in cima un giardino pensile, pensato per abbassare le temperature ed essere “di rappresentanza”, al di sopra del quale ci sono pannelli fotovoltaici per produrre, almeno parzialmente, l’energia per sè. «Si tratta di un progetto cosi complesso che era impossibile concepirlo ad impatto zero – ha sottolineato Cucinella -Ma sono orgoglioso di avere contribuito a renderlo il piu sostenibile possibile».

Tra le altre soluzioni mostrate, due sono direttamente ispirate alla saggezza architettonica del passato e della natura: come il palazzo dell’Arpa di Ferrara che si ispira alle case “acchiappavento” del Pakistan per creare un sistema di riscaldamento-raffrescamento dell’aria negli uffici, o un palazzo in Marocco che sulla sua facciata ha delle grandi listelle di terracotta per “dosare” la luce del sole, cosi come fanno le piante di cactus, che non presentano al sole la loro superficie completa, ma solo delle “lamelle”.

Soluzioni sostenibili dal punto di vista energetico ma soprattutto belle da vedere: «Quando andiamo a vedere i cortili dell’Alhambra a Granada noi vediamo solo la loro grande freschezza – sottolinea Cucinella – Ma in realtà la loro struttura serve a far circolare l’aria in modo da mantenere il fresco all’interno».

Architettura fatta per vivere in confort e bellezza che finisce per caratterizzare una città e renderla diversa e più viva: come la struttura-mediateca-sala comunale di Peccioli, che non solo ha concretizzato grandi spazi comunali di fruizione della coltura, ma aha addirittura creato dal nulla una piazza-belvedere sulle campagne intorno a Pisa, uno degli ultimi progetti presentati nella straordinaria serata di Visionare.

L’intero incontro sarà presto online nella pagina Youtube dell’ordine degli architetti di Varese.