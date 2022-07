La catena di negozi Pepco apre uno store nel nuovo parco commerciale di Busto Arsizio

Pepco, la catena di abbigliamento e casalinghi apre da oggi (martedì) anche al Mizar Park lungo la ss 33 del Sempione a Busto Arsizio. Si tratta di una catena internazionale di negozi low cost fondata oltre vent’anni fa e presente ad oggi in 16 Paesi europei. Il marchio, già diffuso in gran parte d’Europa, sta conquistando a poco a poco anche l’Italia, riuscendo a diventare in un solo anno un punto di riferimento per le famiglie per quanto riguarda l’abbigliamento ma anche i prodotti casalinghi, i giocattoli e gli articoli per la scuola. Alle aperture dei primi punti vendita nel settembre del 2020 a Fiume Veneto e Silea, sono seguite più di 60 inaugurazioni e a luglio 2022 la catena aprirà un nuovo store anche al Mizar Park di Busto Arsizio (nella foto il negozio aperto in un centro commerciale di Cremona, ndr).

La storia di Pepco: un brand in fortissima espansione

I primi punti vendita Pepco aprono in Polonia nel 2004, ma la ricerca che ha portato allo sviluppo dell’azienda inizia già nel 1999. La mission consiste nel garantire a tutte le famiglie un’offerta di prodotti non alimentari variegata e completa, con prezzi convenienti e costanti controlli di qualità. La rete di questo celebre retailer conta ormai più di 2700 negozi a cui accedono oltre 20 milioni di clienti ogni mese in 16 Paesi Europei: Polonia, Slovacchia, Romania, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Lituania, Slovenia, Estonia, Lettonia, Italia, Bulgaria, Spagna, Serbia, Austria e Germania.

L’idea è quella di offrire ad ogni famiglia un unico store in cui soddisfare tutte le esigenze legate alla cura della casa e della persona. Il servizio del personale e il layout dei punti vendita sono progettati per offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto amichevole, comoda, semplice e rapida.

Ampio assortimento a prezzi low cost: ecco perché Pepco piace agli italiani

Da Pepco è possibile trovare capi d’abbigliamento per i più piccoli (neonati da 0 a 36 mesi, bambini in età scolare e ragazzi), le mamme e i papà a prezzi davvero convenienti, senza tuttavia rinunciare alla qualità. Da Pepco è disponibile infatti una linea per bambini di capi in cotone 100% organico, certificati e di ottima fattura. Parliamo dunque di un marchio che pur mantenendo sempre dei prezzi bassi rimane fedele ad una filosofia green, in un’ottica di sostenibilità ambientale che ne dimostra l’attenzione verso il cliente e verso le esigenze etiche.

Non solo abbigliamento: articoli e complementi d’arredo per la casa a prezzi mai visti

Ciò che piace molto ai clienti è che Pepco non si limita ad offrire capi d’abbigliamento ma vanta anche un vasto assortimento di articoli e complementi d’arredo per rendere più bella e accogliente la propria casa. È dunque un negozio che punta a soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, che può trovare in un unico punto vendita tutto ciò di cui ha bisogno. Accessori, giocattoli, decorazioni, tessili, posate, vasi, quadri: da Pepco la gamma di prodotti presenti a catalogo è davvero varia e la filosofia rimane sempre la stessa per ogni articolo: offrire prezzi accessibili.

Pepco e i motivi del suo successo: il cliente al centro

Sono diversi i motivi del successo dei negozi Pepco. La prima importante motivazione è l’interesse verso il cliente, al quale offre il meglio al prezzo più basso possibile. La vasta gamma di prodotti Pepco, infatti, risponde alle aspettative della clientela che è alla ricerca di prezzi accessibili ma di qualità accertata.

I negozi sono localizzati presso luoghi facili da raggiungere, come i centri o i parchi commerciali, frequentati da tantissime persone e in grado di offrire tutti i comfort per accesso, ampi spazi e svago. Fondamentale nel successo del brand Pepco è anche lo staff che si occupa di servire la clientela, sempre attento e cortese, oltre che qualificato e competente.

Il brand sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere leader nel mercato italiano, forte di prezzi nettamente convenienti ma anche di un assortimento molto ampio che lo rende un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie che sanno di recarsi negli store e trovare tutto quello che desiderano acquistare a prezzi sempre molto vantaggiosi.