Con la moto contro un cinghiale: 58 enne rischia l’amputazione di una gamba dopo lo schianto a Maccagno

La chiamata di soccorso attorno alle 3 sulla sp 5 fra Veddo e Campagnano in località Caveggio, frazioncine della Veddasca nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca per un motociclista caduto. Ma all’arrivo dell’ambulanza di Padana Emergenza il quadro era purtroppo un classico per le zone di montagna: il mezzo guidato da un uomo di 58 anni è finito contro un cinghiale che ha causato ferite gravissime all’uomo soccorso per i traumi alla gamba destra e alla mano destra.

I soccorritori sono entrati in azione per limitare le ferite e i traumi dovuti allo schianto ma a preoccupare sono le condizioni della gamba.

Dopo la stabilizzazione il paziente è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Varese dopo l’attivazione dell’automedica dal capoluogo che ha raggiunto il mezzo di soccorso all’altezza di Cunardo per consentire al rianimatore di operare sul paziente già prima dell’arrivo in pronto soccorso.