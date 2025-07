Intervento dei vigili del fuoco a Maccagno per piante pericolanti sulla statale

Serata di interventi a Maccagno con Pino e Veddasca, dove i vigili del fuoco sono al lavoro dalle 20:30 della sera di martedì 15 luglio lungo la strada statale 394 per mettere in sicurezza la carreggiata invasa da piante cadute e altre pericolanti.

Strada parzialmente bloccata

La caduta degli alberi ha interessato un tratto della SS394, importante arteria della sponda orientale del Lago Maggiore. Alcune piante sono finite direttamente sulla sede stradale, altre risultano instabili e rischiano di crollare.

I vigili del fuoco, con una squadra sul posto, stanno lavorando per rimuovere gli ostacoli e tagliare le piante in bilico. L’intervento è ancora in corso.

Presente anche la polizia stradale

A supporto delle operazioni sono presenti anche la polizia stradale e personale del Comune, che si stanno occupando della regolazione del traffico e della messa in sicurezza della zona. Non si segnalano feriti né danni a veicoli.