La nazionale ucraina di Canottaggio ospite al campus dell’Insubria

C’è anche il team Ucraino tra i 1451 atleti arrivati a Varese da 61 nazioni diverse per partecipare ai Campionati Mondiali di Canottaggio under 19 e under 23.

E ad accogliere i 20 giovani atleti è stato il Collegio Cattaneo dell’Università dell’Insubria, che ha fornito loro un “quartier generale” degno della squadra in maniera solidale.

I canottieri sono arrivati in città il 22 luglio e dopo aver partecipato agli allenamenti al Centro remiero della Schiranna allestito da Varese Rowing hanno affrontato i Mondiali Under 23, che sono iniziati lunedì 25 luglio, e i Mondiali Under 19 iniziati mercoledì 27 luglio.

Al Collegio Cattaneo, nel cuore del campus universitario varesino, ci sono 17 uomini e 3 donne. Gli uomini sono gli atleti Roman Biedarov (25.06.2003), Yevhenii Chumak (18.07.2001), Denis Diachenko (10.01.2002), Mykhailo Drobot (03.04.2002), Dmytro Ivantsov (04.05.2003), Yan Kamanov (27.09.2002), Yaroslav Kondratiuk (15.05.2001), Vladyslav Loman (07.11.2002), Makssymilian Malysh (15.06.2002), Oleksandr Melashenko (08.02.2002), Yaroslav Parubok (12.05.2003), Artem Podkorytov (08.05.2004), Maksym Semenov (21.10.2002), Nikita Shevchuk (26.10.2001), Ruslan Voloshyn (13.06.2003), Vladyslav Yakhniienko (18.12.2001) e l’allenatore Stefashyn Viacheslav (12/10/1975). Tra le donne una atleta Yelyzaveta Semenova (06.10.2002) e due allenatrici: Natalia Openchuk (06/02/1966) e Olena Halysh (01/10/1979).