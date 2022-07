La partita di calcetto, i lavori in Via Carcano, la Festa degli Alpini di Capolago nel podcast del 15 luglio

Le principali notizie di venerdì 15 luglio:

Giocare a calcetto dove una volta c’era il Lago Maggiore per sdrammatizzare di fronte alla siccità. È l’iniziativa pensata dal Camping Lido di Monvalle e in programma per sabato 16 luglio alle 16:00. Sarà il primo torneo di calcio a cinque a coinvolgere le attività e le associazioni del paese (tra cui la Proloco di Monvalle) e si disputerà in un campo da gioco eccezionale. I giocatori si affronteranno infatti nel campetto ricavato alcuni giorni fa sulla nuova spiaggia di fronte al Lido, che il Lago Maggiore ha lasciato dietro di sé dopo essersi ritirato.

E’ arrivato a Varese il centro ambientale mobile, che porta la piattaforma ecologica nei quartieri della città, recuperando i rifiuti che non vengono raccolti porta a porta. Questa mattina è stato presentato in piazza Monte Grappa dal sindaco Davide Galimberti, dall’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino e da Sandro di Scenzi, responsabile della Comunicazione dell’impresa Sangalli.

Tra i cantieri dove c’è maggior movimento a Varese di questi tempi il più vivace è quello di via Carcano: là dove c’era l’ex falegnameria Fidanza i lavori fervono e già si vedono distintamente le strutture dei palazzi. Non ci vorrà molto perciò perchè quella zona sia destinata a cambiare profondamente: a margine dei lavori privati stanno per iniziare infatti anche i lavori di compensazione sulla viabilità e sulla strada, destinati a rivoluzionare le abitudini degli abitanti della zona e di chi entra in città. Il primo importante cambiamento sarà il ritorno del doppio senso in via Carcano, che porterà con se innanzitutto l’ampliamento dei marciapiedi sia sul lato destro che su quello sinistro, con attraversamenti protetti in corrispondenza di via Cairoli, e quindi della scuola.

Un altro importante cambio di viabilità è la realizzazione di una rotatoria in largo Comolli, e il cambio del senso di marcia di via Adamoli, dal lato della ferrovia. Con la rotonda e il ribaltamento di senso, non sarà più necessario passare dal centro di Biumo Inferiore, via Garibaldi, per chi esce dalla città: semplicemente da via Luini basterà proseguire per via Adamoli e poi per via Carcano. L’ultimo cambio in zona sarà destinato a chi dall’esterno andrà verso via Dandolo: via Milano diventerà a doppio senso, con una svolta a destra all’altezza delle poste.

Tutto ruota intorno alla cifra 1,33: sarà questo, in media, il prezzo dell’acqua al metro cubo nei 103 comuni serviti da Alfa srl, la società che gestisce il ciclo idrico integrato nel territorio del Varesotto. Questo, insomma, il valore della nuova tariffa unica presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Una novità la cui entrata in vigore è stata retrodatata al 1 gennaio 2021, tanto che nelle prossime bollette arriveranno i conguagli. E che riguarderà anche quei comuni della provincia nei quali l’azienda con sede a Gallarate gestisce solo fognatura e depurazione.

Convivialità e buon cibo per riscoprire la gioia di stare insieme guidano la 38^ edizione della Festa di gruppo degli alpini di Capolago, dal 15 al 24 luglio al fresco dell’ombra degli alberi lungo la Provinciale del Lago. Come vuole la tradizione, saranno 10 giorni di rancio alpino, a mezzogiorno e cena, con polenta e tante specialità fritte o alla griglia. Per la giornata conclusiva, domenica 25 giugno, è prevista in mattinata una sfilata per le vie del Paese, da via del Porticciolo alla chiesa parrocchiale per la Santa Messa seguita da aperitivo alpino nella sede del Gruppo di Capolago degli di Varese prima di celebrare l’ultima giornata della Festa del Gruppo Alpini di Capolago 2022.