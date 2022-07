La siccità uccide le giovani piante a Busto Arsizio, i volontari di Legambiente le innaffiano di notte

Il caldo e la siccità stanno creando gravi problemi sotto molti punti di vista. Il primo e più evidente è la scarsità d’acqua che, oltre a creare danni all’agricoltura, sta facendo morire le migliaia di giovani piante messe a dimora dalle amministrazioni comunali negli ultimi anni.

Tantissime le iniziative anche a Busto Arsizio con nuove piantumazioni sparse un po’ ovunque ma l’amministrazione non ha fatto i conti con la difficoltà causata dalla prolungata mancanza di precipitazioni.

A metterci una pezza ci stanno pensando alcuni volontari di Legambiente che di notte girano per la città in cerca di piante da abbeverare: «Piante sofferenti ovunque in città. Il Comune a quanto pare non le innaffia, nemmeno se sono state da poco piantumate. E allora siamo andati noi, di notte, con qualche tanica e qualche bottiglia. Poca cosa, ma sempre meglio di niente» – scrive Paola Gandini, presidente di Legambiente Bustoverde, sulla sua pagina facebook.