Occhio alla truffa! Gli incontri per anziani a Gallarate

Ripartono a Gallarate gli incontri tenuti dalle forze dell’ordine e organizzati dall’assessorato alla sicurezza, dedicati agli anziani per prevenire truffe e raggiri.

Gli incontri inizieranno mercoledì 6 luglio alle ore 18 all’ oratorio di Cedrate, il secondo incontro si terrà il 12 luglio alle ore 18 all’ oratorio di Sciarè ed infine il 13 luglio alle ore 18 all’oratorio di Cajello.

«Gli incontri – spiega l’assessore Francesca Caruso – saranno tre e saranno aperti a tutta la cittadinanza, le forze dell’ordine daranno qualche consiglio utile su come prevenire truffe e raggiri ai danni delle persone più fragili da parte di qualche malintenzionato che può approfittarsi di loro specialmente in questo periodo dove tanti gallaratesi saranno in vacanza, durante gli incontri distribuiremo anche un vademecum contenente alcuni consigli utili oltre ai numeri d’emergenza per contattarci in caso di segnalazioni e/o dubbi».