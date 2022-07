Pellicini (Fratelli d’Italia): “Antonelli è libero di decidere cosa fare”

In casa Fratelli d’Italia, partito che ha fatto dell’opposizione al Governo Draghi e della richiesta di elezioni il proprio programma politico degli ultimi mesi, oltre ad essere dato per favorito dai sondaggi, ammettono che l’unico amministratore che si trova nella situazione di poter decidere quale futuro tentare fra gli scranni romani alle prossime elezioni politiche del 25 settembre è Emanuele Antonelli, attuale sindaco di Busto Arsizio – riconfermato da un anno – e presidente della Provincia di Varese.

Di ufficiale non c’è ancora nulla, e spetterà allo stesso Antonelli sciogliere le riserve sul proprio ruolo, anche perché, fuori dai tempi tecnici per la decisione se candidarsi o no (entro la giornata di venerdì 29 luglio), siamo comunque a due mesi scarsi dalla consultazione elettorale, e ogni giorno è d’oro.

«Antonelli può da parte nostra optare per qualsiasi scelta, perché è pronto per ricoprire ogni genere di ruolo: da sindaco di una grande città a presidente di provincia fino a parlamentare», afferma il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, che altro, per ora, non aggiunge sul punto.