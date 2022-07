A Saltrio l’estate sarà più fresca: dopo due anni riapre la piscina all’aperto

L’attesa è grande, e dura da due anni, ma tra pochi giorni finalmente riaprirà la piscina del Centro sportivo comunale di via Rossini di Saltrio. Per ora sarà utilizzabile solo la piscina esterna, ma è già molto con questo caldo.

L’inaugurazione è in programma domenica 17 luglio, alle 19 con un’esibizione del gruppo di ginnastica acrobatica I Truzzi Volanti e un aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale. La piscina, anticipano dal Comune, potrebbe essere aperta già prima dell’inaugurazione, ma molto dipende dall’espletamento di tutte le procedure burocratiche. Di sicuro da lunedì 18 luglio e fino alla fine di settembre, la piscina sarà aperta e fruibile con tutti i suoi spazi esterni.

L’Amministrazione comunale guidata da Maurizio Zanuso è dunque riuscita a centrare un obiettivo che a molti sembrava troppo ambizioso. «Sicuramente un bel risultato, ottenuto in tempi molto stretti, anche a luce della burocrazia e dei lavori da fare – dice il vicesindaco Donatella Realini – L’obiettivo è non fermarsi qui, ma vedere di riuscire a sistemare e riaprire anche la parte interna delle piscina. Finora siamo intervenuti con fondi comunali, ma per affrontare i lavori interni, molto costosi, serviranno fondi più ingenti e stiamo cercando di individuare un bando che permetta di trovare la somma necessaria».

A gestire l’impianto, che era chiuso da oltre due anni e che è stato rimesso interamente a nuovo nella parte esterna, sarà la società Palestre EasyFit.

«Siamo molto soddisfatti di questo primo risultato – dice il sindaco Maurizio Zanuso – Abbiamo lavorato per mettere a disposizione di tutta la comunità saltriese e dei comuni limitrofi un impianto fermo da oltre due anni che potrà offrire una possibilità di refrigerio in questa estate così calda anche a chi magari non potrà andare in vacanza. Ora in collaborazione con il Politecnico di Milano stiamo valutando l’intervento sulla parte interna, non solo per il ripristino della struttura ma anche per trovare le soluzioni che permettano una maggiore sostenibilità in termini di risorse energetiche».

L’area esterna della piscina, che dispone anche di un campo da beach volley e di un’ampia zona solarium, sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30.