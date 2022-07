Si prosciuga il laghetto del parco La Fornace, corsa ad Albizzate per salvare i pesci

Il laghetto del parco La Fornace si è ridotto ad una piccola pozzanghera melmosa e presto scomparirà anche quella. La siccità e il caldo torrido di questi giorni hanno prosciugato l’acqua del suo piccolo bacino di Albizzate provocando una moria di pesci e concentrando i pochi superstiti nella pozza rimasta.

Per questo si è corso ai ripari. Da un lato con i volontari dell’associazione pescatori, avvertiti dall’assessore Pozzi, dall’altro con singoli cittadini che si sono mossi per mettere in salvo i pesci superstiti: sono stati ripescati alcuni persici sole, carassi e pesci gatto nostrani.

La siccità sta sconvolgendo tutto l’equilibrio del parco che, oltre ad essere un bacino verde per i cittadini di Albizzate, custodisce una preziosa riserva di biodiversità.