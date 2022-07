Terminata la seconda campagna sulla sicurezza stradale “Se bevo, non guido” a Busto Arsizio

È terminata domenica “se bevo, non guido”, la seconda delle cinque campagne sulla sicurezza stradale promosse dal Comando di Polizia Locale, mirata alla sensibilizzazione degli automobilisti sui gravi effetti che il consumo di bevande alcoliche provoca a chi si pone alla guida di un veicolo.

Nella settimana tra il 18 e il 24 luglio gli agenti hanno intensificato i controlli di polizia stradale sulle principali arterie e zone critiche della città servendosi di precursori qualitativi ed etilometri, sia in orario diurno che in orario serale/notturno.

In totale sono stati 158 i conducenti sottoposti ad accertamento preliminare con precursore qualitativo per la verifica di un eventuale stato d’ebbrezza; di questi, due sono risultati positivi e sono stati successivamente sottoposti all’esame dell’etilometro al fine di determinare con precisione il tasso alcolimetrico presente e irrogare di conseguenza la sanzione prevista dall’art. 186 del Codice della Strada.

Non solo controlli per l’accertamento della guida in stato d’ebbrezza. Nella settimana appena trascorsa, infatti, sono state 677 le violazioni al Codice della Strada, tra cui 10 per mancanza della copertura assicurativa e 26 per mancanza della revisione periodica. 13 i conducenti sanzionati perché non indossavano la cintura di sicurezza e 16 perché facevano uso del cellulare durante la guida. 529 sono stati i veicoli sanzionati su tutto il territorio per sosta irregolare.

Gli agenti hanno inoltre provveduto a rilevare 15 sinistri stradali e a evadere 138 richieste d’intervento: «I numeri della settimana appena trascorsa testimoniano l’intesa attività della Polizia locale, non solo in chiave repressiva – commenta l’assessore alla sicurezza Salvatore Loschiavo -. L’impegno di sensibilizzazione continuerà nelle prossime settimane con le ulteriori campagne già programmate. I cittadini devono sapere che l’impegno per la sicurezza, prioritario tra gli obiettivi dell’Amministrazione, proseguirà senza sosta».

Lo scopo delle campagne sulla sicurezza stradale è quello di promuovere, soprattutto tra i più giovani, il corretto comportamento da tenere sulla strada, sensibilizzando sulle conseguenze di comportamenti errati come la distrazione alla guida, l’alta velocità, la guida sotto l’effetto di alcol (come nel caso della campagna appena conclusa) o di sostanze stupefacenti, l’utilizzo del cellulare o più in generale il mancato rispetto delle

regole del Codice della Strada.

La campagna sulla sicurezza stradale proseguirà con le altre tre campagne, la terza prevista per la prima settimana di agosto e le altre due previste per il mese di settembre.