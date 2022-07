Torna la coppia d’oro Cesarini-Rodini: appuntamento a Lucerna in Coppa del Mondo

Sulle acque nobili del Rotsee di Lucerna si ricompone la coppia d’oro del canottaggio femminile italiano. Federica Cesarini e Valentina Rodini saranno una accanto all’altra con il body dell’Italia nella terza tappa di Coppa del Mondo organizzata sul bacino svizzero nel più classico degli appuntamenti remieri.

Nei mesi scorsi alcuni guai fisici occorsi a Rodini avevano momentaneamente separato le due campionesse olimpiche di Tokyo (ricordiamo che quello fu il primo oro di sempre in ambito femminile per la Nazionale) che poi si sono ritrovate nei raduni azzurri per tornare a preparare insieme i mesi clou della stagione. Come è ovvio, la varesina e la cremonese gareggeranno sul doppio pesi leggeri in una regata che sarà un bel test soprattutto pensando ai Mondiali che quest’anno si terranno a metà settembre a Racice, in Repubblica Ceca.

Il direttore tecnico dell’Italia Francesco Cattaneo ha diramato le convocazioni anche per tutti gli altri equipaggi che saranno impegnati in Svizzera tra venerdì 8 e domenica 10 luglio: le decisioni sono state prese al termine del collegiale che si è svolto proprio a Varese e sono diversi gli atleti della nostra provincia che vestiranno l’azzurro sul Rotsee. Cesarini-Rodini è l’unico equipaggio invariato rispetto alle Olimpiadi: per il resto Cattaneo ha mischiato le carte anche in previsione degli Europei di Monaco (11-14 agosto).

In ambito femminile conferma in nazionale per l’angerese Chiara Ondoli (tesserata per l’Aniene) che sarà ai remi del “quattro di coppia” insieme a Clara Guerra, Alessandra Montesano, Valentina Iseppi. La Canottieri Gavirate festeggia, oltre alla presenza di Cesarini (in doppio tesseramento con le Fiamme oro), anche la chiamata dei giovani Paolo Covini (classe 2000) e Giovanni Codato (’99) che faranno parte del “quattro senza A” insieme a un altro varesotto, Davide Verità, portacolori della Canottieri Monate (anch’egli 2000) oltre che della Marina Militare. Il quartetto è infine completato da Alessandro Bonamoneta.

Ancora Gavirate sul doppio senior, perché nella barca “B” ci sarà Linda De Filippis, 23 anni, insieme a Stefania Buttigion delle Fiamme Oro mentre una citazione va fatta anche per Gabriel Soares, nato in Brasile ma naturalizzato italiano e varesotto d’adozione. Soares sarà sul secondo doppio leggero maschile con l’esperto Pietro Ruta.