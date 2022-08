Ad agosto cinque visite guidate ai beni UNESCO da non perdere, con Alfa

Per Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, l’acqua è sicuramente quella che esce dai rubinetti e scorre sotterranea a garantire un bene primario a migliaia di famiglie, ma non solo: è anche cultura e l’occasione per vivere a passo lento il territorio. Per questo negli ultimi anni sta organizzando diversi eventi con l’obiettivo, come si legge sul loro sito, di:

PROMUOVERE il nostro territorio con particolare attenzione alla tutela e al ruolo dei suoi corsi d’acqua;

EDUCARE sul tema della sostenibilità ambientale, sull’importanza della risorsa idrica e della cura del territorio.

DIFFONDERE una vera e propria “cultura dell’acqua” perché bere l’acqua del rubinetto fa bene a noi e all’ambiente!

ATTIVARE un network di cittadini, associazioni e istituzioni per fare rete virtuosa nella provincia di Varese.

E ad agosto ci si può sentire turisti a casa propria grazie alla serie di eventi “Un patrimonio di tutti – Tra acqua e beni UNESCO del nostro territorio”, che propongono una serie di visite guidate gratuite ad alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Varese, tanto da essere considerati patrimonio dell’umanità.

Si inizia con un doppio appuntamento per sabato 6/08 che vede protagonisti il Sacro Monte di Varese e l’Isolino Virginia (per quest’ultimo i posti sono esauriti) e si prosegue per tutto il mese.

Gli eventi sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione attraverso il portale di Alfa.

Sabato 6 agosto: Le fonti lungo la Via Sacra – Sacro Monte di Varese RITROVO Ore 09.30 Prima Cappella: Viale del Santuario, 21100 Varese