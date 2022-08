Agosto gragliese: tutti gli eventi in programma nell’incantevole borgo della Val Veddasca

Con un fitto programma di appuntamenti Graglio torna a vivere e regalare emozioni. Racconti di vite e di luoghi, musica e buon cibo, da gustare in compagnia, è quanto propone la piccola rassegna estiva che prenderà il via nell’incantevole frazione della Val Veddasca a partire dal 4 agosto.

PROGRAMMA

Giovedì 4 agosto dalle 21:00 alle 22:00 una suggestiva proiezione di foto in piazza del Milite Ignoto dal titolo “Vite e Volti in Valle Veddasca”. In caso di maltempo o bassa temperatura l’evento si terrà al Circolo

Sabato 6 agosto alle 19:00 pizza e serata musicale con Sergio

Martedì 9 agosto alle 17:30 al Circolo del borgo la presentazione del libro “Quando l’amore sfidò la sorte e la ragione” e, a seguire, una bella spaghettata

Mercoledì 10 agosto alle ore 21:00 la proiezione in piazza de “Il Sistema Solare”

Lunedì 15 agosto a partire dalle 12:30 pranzo di Ferragosto

Mercoledì 17 agosto a partire dalle 19:00 una gustosa cena a base di polenta e brasato e alle 21:00 un incantevole concerto d’organo