Un libro racconta la guerra nel 1943 in val Veddasca, appuntamento al circolo di Graglio con l’autrice

Montagne verdi dove poter passeggiare, godere di notti stellate, respirare aria pura. Eppure anche in questi luoghi che hanno qualcosa di magico, è passata la storia con la “S” maiuscola, quella che sa parlare anche di guerra e dolore e si infrange contro l’uscio delle cascine della gente del luogo: i segni di tempi funesti sono rimasti ancora oggi nei solchi dei sentieri che attraversano la valle e nei racconti degli anziani.

A Maccagno con Pino e Veddasca, nella frazione di Graglio, martedì 9 agosto si riporteranno indietro le lancette del tempo al 1943: grazie a Rosa Romano Bettini e al suo libro “Quando l’amore sfidò la sorte e la ragione – Estate del ’43” sarà possibile ricordare cosa accadde in quegli anni difficili.

Il circolo di Graglio aprirà le porte per la presentazione del romanzo dell’autrice legnanese, che attraverserà la provincia per raccontare cosa l’ha spinta a scrivere di questi temi, riprendendo in mano dettagli storici di ciò che fu il conflitto mondiale in quegli anni per gli abitanti della valle, fra contrabbando, militanza e paura della guerra.

Solo uno dei tanti appuntamenti dell’estate gragliese.

Accanto a Romano Bettino, il sindaco Fabio Passera, Angelo Castiglioni di SPI-CGIL e la giornalista di VareseNews Santina Buscemi che modererà l’incontro. Chi interverrà alla presentazione – a ingresso libero e seguita da una pastasciutta estiva preparata dai sempre attivi volontari del Circolo Pianezza – potrà già immergersi nelle atmosfere narrate nell’opera, grazie al prezioso contributo di Tina Montini che leggerà alcuni passaggi del libro particolarmente salienti.

L’appuntamento è per martedì 9 agosto alle 17.30 al circolo di Graglio.