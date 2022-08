All’Ippodromo di Varese c’è la serata dedicata al Sacro Monte

Il Sacro Monte è probabilmente il luogo più amato della Città Giardino e sarà omaggiato dall’Ippodromo di Varese con una serata di corse dedicata alla montagna sacra. Sabato 13 agosto sulle piste delle Bettole andrà in scena la quart’ultima riunione della stagione estiva che avrà per clou il tradizionale “Palio dei Comuni” e che prevede diversi confronti interessanti.

IN SEI PER IL TROFEO PRO LOCO – La gara con la maggiore dotazione mette anche in palio il Trofeo Pro Loco Varese ed è posizionata come quinta corsa della riunione, quindi intorno alle ore 22. Sei i purosangue che proveranno ad aggiudicarsi il successo sulla distanza dei 1.600 metri della pista in erba; Mario Sanna proverà a riportare al successo il top weight Sopran Brigida che però paga qualche chilo ai rivali Blu Air Tucker e Cima Sound. Attenzione anche a Kenji, due volte secondo a Varese quest’anno. Il campo partenti è completato da Vibran Spirit, compagno di colori di Sopran Brigida, e da Lucifero che non ha risultati rilevanti di recenti ma è leggerissimo e ha in sella un fantino esperto come Ivan Rossi.

LE ALTRE GARE – La serata scatta alle ore 19,45 con il “Museo Pogliaghi”, una reclamare sulla distanza (2.150 metri) sul fondo in sabbia. Alshalaal non corre da tempo e proverà a tornare quello capace di vincere quattro volte a Varese nel 2021, ha un peso piuttosto proibitivo ma si confronta con avversari senza grande palmares.

La seconda corsa è il premio “Principato del Sacro Monte”, con più qualità che quantità: appena quattro i soggetti tra le gabbie (non parte Zoben) con Sopran Sharon intenzionata a ripetere il successo varesino dello scorso 30 luglio sempre agli ordini di Stefano Saiu. Attenzione anche a Some Other Time mentre l’elenco è completato dal top weight Funny Version e dall’outsider After Effect.

Ben più “polposo” il campo partenti del premio “Santuario di Santa Maria del Monte” dove saranno otto i cavalli a contendersi la corsa – handicap di minima – sui 1.400 metri della pista in sabbia (non parte Venus Victrix). Pronostico difficile, anche se Angry Duffy ha all’attivo un bel piazzamento varesino sulla stessa distanza e parte piuttosto leggero con il numero 6 e con una vecchia volpe del tracciato come Luca Maniezzi. All’esperto Trevithick l’onore del numero 1 e l’onere di un peso abbastanza rilevante.

La quarta corsa, premio “Don Vittorione” è un interessante handicap sulla lunga distanza, 2.700 metri su pista in sabbia. Rocolett ha corso poco di recente ma avrà un peso importante; Voice of Dragon lo segue nell’elenco, ha vinto di recente proprio alle Bettole e rappresenta una buona soluzione in sede di pronostico. Il tre anni Royal Status è un altro pretendente così come Jealous Guy.

La riunione di sabato 13 terminerà con la corsa più affollata, la sesta, dove sono ben 11 i cavalli al via nel trofeo “Al Borudcan”: in sella le amazzoni e i gentlemen impegnati sui 1.950 metri in sabbia con start intorno alle 22.35. Pronostico di difficile lettura in questi casi con i primi quattro numeri assegnati a Cartomante, Toronado Shadow, Ida Chicken e Goldfinger accreditati di un peso decisamente superiore ai rivali.

Il galoppo a Varese tornerà quindi sabato 20 agosto; non è infatti previsto il turno infrasettimanale a ridosso di Ferragosto.