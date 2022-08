Angei: “Maxischermo in piazza Monte Grappa per gli europei di Basket”

Il vicecapogruppo della Lega in consiglio comunale a Varese Stefano Angei, membro della commissione Sport e giovani, chiede all’amministrazione comunale di installare un maxischermo in piazza così da poter seguire le partite di pallacanestro degli europei.

«Il Ct della nazionale è nostro cittadino onorario – commenta Angei – Gianmarco Pozzecco ha un legame indissolubile con la città giardino, come anche Charlie Recalcati suo attuale Vice, indimenticabile allenatore dello scudetto del ’99 e per questo all’epoca la Lega propose di farlo cittadino onorario. Varese deve far sentire la sua vicinanza alla squadra e soprattutto non può sottrarsi ad un appuntamento così importante per la nostra città, che con orgoglio ricordiamo sempre essere terra di sport ed in particolare di Basket: infatti, Varese ha avuto, e ha ancora oggi, ruoli di primissimo piano nel mondo della Pallacanestro».

Per Angei: «Sarebbe bello vedere le partite tutti insieme in piazza, con quel maxischermo che ci ha fatto sognare e sospirare più e più volte, sperando che alla fine si possa liberare un urlo vittorioso verso il cielo. Così che Varese, ancora una volta, possa entrare nuovamente nella storia».