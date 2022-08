Atterraggio d’emergenza col parapendio al Forte di Orino

Problemi per uno sportivo che stamattina, venerdì 5 agosto si è trovato in difficoltà mentre veleggiava con un parapendio sopra le montagne di Varese, in particolare al Forte di Orino (immagine di repertorio).

Dalle prime informazioni si tratterebbe dio un atterraggio di emergenza sul Campo dei Fiori.

«Il pilota è incolume, siamo in contatto con lui e sta scendendo con le sue gambe, mentre l’attrezzatura sarà recuperata in un secondo momento», spiegano dal “Delta Club” di Laveno Mombello.

«Non sappiamo ancora l’esatta dinamica dell’accaduto, ma al momento sembra che il pilota (conosciuto e molto esperto) abbia dovuto lanciare il paracadute di emergenza e sia quindi atterrato dolcemente su alcune piante, da cui è sceso autonomamente».

Al momento non risultano danni a cose o persone, e non è stato necessario l’intervento di nessun mezzo di soccorso.

I siti specializzati spiegano che «il paracadute d’emergenza deve essere utilizzato in caso di danno irreparabile del parapendio (cedimento strutturale) o di “chiusura” non più risolvibile con le opportune manovre; non deve essere invece utilizzato per piccole chiusure frequenti dovute a turbolenza» (da manualedivololibero.com).