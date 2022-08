Azione Varese: “Con il terzo polo nasce un’alternativa seria”

La segreteria provinciale di Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, interviene nel dibattito nato in questi giorni dopo l’alleanza con Italia Viva di Matteo Renzi e lo fa per sostenere quanto deciso dal vertice nazionale del movimento.

«Grazie all’impegno e alla passione di centinaia di iscritti e di militanti, alle elezioni del 25 settembre i cittadini troveranno sulla scheda elettorale un’alternativa seria e non saranno costretti a schierarsi con l’uno o l’altro polo populista» scrive la segreteria provinciale di Varese.

«L’incomprensibile tentazione dei due poli di schiacciarsi sulle forze populiste e sovraniste ha danneggiato duramente il nostro Paese e ha portato alla sfiducia al governo Draghi. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per interrompere questo circolo vizioso, provando a dialogare con tutte le forze liberali e democratiche. Oggi, al termine di faticose trattative, siamo in grado di presentarci agli elettori all’interno di un’alleanza con Italia Viva, che ha condiviso i nostri punti programmatici e il desiderio di riportare l’impostazione di Mario Draghi al governo dell’Italia».

Per quanto riguarda la composizione delle liste, i “calendiani” varesini spiegano: «Come direzione provinciale abbiamo segnalato per tempo alla segreteria nazionale una rosa di nomi del nostro territorio che abbiano condiviso il percorso di Azione in questi anni perché vengano prese in considerazione. Tra le nostre proposte figurano solo nomi di persone iscritte ad Azione».