Black out informatico negli ospedali dell’Asst Sette Laghi

Disservizi informatici gli ospedali dell’azienda ospedaliera Sette Laghi. Da ieri, il black out informatico legato a problemi nel gestore dei server regionale sta creando difficoltà anche negli altri ospedali del Varesotto dopo la giornata difficile vissuta all’Asst valle Olona.

Il black out penalizza soprattutto i servizi con l’utenza come il cup dove gli operatori non possono accedere al portale per fissare gli appuntamenti. Da ieri mattina, chi si presenta viene invitato a ritentare successivamente per impossibilità di lavorare.

Tra le segnalazioni quella di un signore:

vorrei informare di un disservizio relativo all’ASST settelaghi: è da ieri mattina ( mercoledì 24 agosto) che al Cup di viale Monterosa non si riesce a prenotare un appuntamento medico causa blocco dei terminali, cosi riferisce il personale addetto agli sportelli. È uno scandalo!!! Molti pazienti presenti allo sportello erano arrabbiati, compreso il sottoscritto. Molte persone, compreso il sottoscritto, si sono presentate ieri mattina, ieri pomeriggio e questa mattina!! Ma il presidente della regione Lombardia è al corrente di queste problematiche della sanità?

Anche i centri prelievi devono rallentare l’attività perché le registrazioni vengono fatte a mano in attesa che il servizio informatico riprenda per caricare tutta la documentazione. Stessi rallentamenti anche al pronto soccorso. L’attività di cura e assistenza sia negli ambulatori sia nei reparti non viene meno ma risulta solo più complessa la parte di registrazione delle attività.

L’Asst Sette Laghi spiega cosa sta accadendo e si scusa per i disagi