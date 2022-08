Ciclista investito in via Varese a Gallarate

Un ciclista di 31 anni è rimasto ferito, dopo esser stato investito in via Varese a Gallarate.

È accaduto intorno alle 13 di oggi, lunedì 8 agosto, sul tratto della strada nel rione di Cajello, tra il sovrappasso dell’autostrada e via Liberazione (foto d’archivio).

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e l’uomo è stato poi trasferito in ospedale al Sant’Antonio Abate: le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato ferite significative (all’arrivo in ospedale è stato valutato in “codice giallo”).