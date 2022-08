A Cunardo si lavora per la sagra della patata

«P» come «Passione». «P» come patata, anzi per l’esattezza “Sagra della patata» che torna gagliarda come non mai a Cunardo sotto l’insegna del tubero più amato da grandi e piccini accompagnato in tutte le salse. E «P» come pelapatate che a giorni entrerà in azione per lavorare le patate e presentarle ai seguaci di questo rito che si perpetua oramai da anni, per la precisione dal 2006, quando la scuola materna del paese per sostenere le spese di gestione fece appello a tutte le associazioni ed i gruppi del paese che risposero positivamente (nella foto, l’edizione 2018 della sagra).

Da allora, in estate, l’appuntamento è diventato fisso e ha coinvolto sempre più persone, sia dal lato della clientela, sia da quello dell’organizzazione della festa che ha coinvolto sempre più volontari che sono già al lavoro per garantire la buona riuscita della manifestazione il cui ricavato verrà sempre devoluto alla scuola materna. Nell’ultima edizione sono stati serviti oltre 3.000 piatti di gnocchi: si spiega anche da questo dato l’attivismo che si respira in paese per preparare piatti e menù.

SAGRA DELLA PATATA, L’EVENTO