Elisoccorso in azione a Mustonate per una caduta da cavallo

Si è alzato l’elisoccorso da Como per trasportare in ospedale una donna di 34 anni che è caduta da cavallo.

L’incidente ippico, del quale non è ancora stata ricostruita la dinamica, è avvenuto a Mustonate, nel comune di Varese, verso le 10.45 di sabato 27 agosto.

Sul posto anche la Croce Rossa di Gavirate che ha prestato i primi soccorsi alla amazzone, che è stata successivamente trasportata con l’elicottero in codice giallo, quindi non in gravi condizioni.