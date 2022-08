Fine settimana tra sole e pioggia

Il bel tempo che ha caratterizzato questa settimana si ritira temporaneamente sul Mediterraneo e nel fine settimana alcune perturbazioni atlantiche sfilano a Nord delle Alpi portando temporali sul Nord Italia.

Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino venerdì sarà in parte soleggiato, con alcune velature al mattino. Nel pomeriggio sono previsti annuvolamenti cumuliformi sui rilievi con qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi. Il caldo sarà più afoso.

Sabato il tempo sarà variabile con alcuni rovesci o temporali intermittenti, possibili anche in pianura al mattino e soprattutto sui rilievi nel pomeriggio, quando in pianura tornerà abbastanza soleggiato e afoso.

Domenica, ancora molto variabile con più sole in pianura e molte nuvole sui rilievi. Possibili rovesci e temporali intermittenti, perlopiù su Alpi e Prealpi ma probabilmente anche in pianura al mattino, in serata e nella notte.

La settimana riprende lunedì al mattino con tempo ancora variabile con residue piogge o temporali. Nel pomeriggio miglioramento e più soleggiato. Le massime toccheranno i 28/30°C. Martedì abbastanza soleggiato con qualche nuvola di passaggio.