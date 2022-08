Incendio boschivo a Vararo nel pomeriggio

L’allarme è scattato attorno alle 16.30 per via di quel pinnacolo di fumo che si è levato a mezza montagna e che risultava visibile anche dal fondovalle.

Subito sono partite alcune squadre “Aib“ di Comunità Montana che hanno raggiunto il punto di intervento, localizzato non distante dalla “Casa del Fungo” in località Vararo, comune di Cittiglio.

L’obiettivo, come specificano dal coordinamento, è quello di «bagnare l’area per fermare le fiamme» che «risultano confinate». Sul posto anche i vigili del fuoco.

Poca pioggia e forte caldo sono gli ingredienti della tempesta perfetta che ha già causato enormi danni in Spagna e Francia in termini di incendi boschivi, dunque l’allerta è alta anche nelle nostre zone, come ha dimostrato la capacità di intervento delle squadre specializzate nell’antincendio boschivo.

Nei prossimi giorni le previsioni meteo parlano di una forte ondata di calore in arrivo anche al Nord, sebbene la criticità per incendi secondo le linee guida di allertamento della protezione civile regionale sia assente.