L’Asst Sette Laghi aggiorna il programma triennale dei lavori per ospedali e case di comunità

Sono 27 i progetti edilizi aperti nell’azienda ospedaliera Asst Sette Laghi indicati nel programma triennale dei lavori appena approvato. Si tratta del documento che annualmente si compila aggiornando le opere realizzate e aggiornando i programmi.

Una lista di interventi di diversa priorità, tra massima e media, e che sono a diversi livelli dell’iter burocratico tra progetti già dichiarati esecutivi e semplici progetti di fattibilità tecnico economica.

Il budget totale ammonta a oltre 59,5 milioni di euro suddivisi in tre diversi anni tra il 2022 e il 2024. La gran parte è legata a risorse a destinazione vincolata, circa 59,2 milioni di euro. La quota prevalente, oltre 31 milioni, sarà a disposizione nel secondo anno mentre si comincia con una spesa inferiore l’anno in corso, poco meno di 4 milioni. Tutti i cantieri, quindi, dovrebbero aprirsi o essere affidati nell’arco temporale 2022-2024.

Tra le opere che hanno ottenuto la “priorità massima” c’è il rifacimento della cabina elettrica al Confalonieri di Luino per il quale è stato previsto un finanziamento di 62.150 euro con il progetto già nella fase esecutiva, anche se la spesa maggiore si affronta l’anno prossimo ( quasi 330.000 euro).

Per il terzo lotto dell’ospedale Del Ponte a Varese c’è uno stanziamento quest’anno di un milione e 155.000 euro per il 2022 anche se è nel 2023 e nel 2024 che si prevede la parte più cospicua con una spesa di oltre 8 milioni di euro per ciascun anno per una spesa totale di 17,6 milioni. Il progetto è nella fase “definitiva”.

Con 150.000 euro quest’anno e 500.000 il prossimo si finanzia il progetto complessivo già esecutivo per realizzare la biobanca per la conservazione e la lavorazione e conservazione delle cellule staminali emopoietiche.

Il 2023 sarà l’anno decisivo anche per il progetto esecutivo di ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale di Cittiglio con la realizzazione del nuovo CAL da 12 posti. La spesa di 820.000. euro ( su un totale di 900.000)) è in calendario per il 2023.

Tra le opere della massima priorità, ma il cui iter progettale è attualmente nella fase di fattibilità tecnico economica “documento di fattibilità delle alternative progettuali”, è la ristrutturazione dell’ospedale di Cuasso che ospiterà il centro di riabilitazione pneumologia. Secondo il piano delle opere, a parte quest’anno dove sono impegnati 100.000 euro, dal prossimo anno si procederà con ulteriori stanziamenti: 4 milioni nel 2023, 12 nel 2024 e quasi 8 nel 2025.

Il piano delle opere prevede anche una spesa di quasi 3,7 milioni di euro per realizzare l’ospedale di Comunità, sempre a Cuasso, anche se il progetto viene considerati di “priorità media”, c’è un progetto di fattibilità tecnico economica definito “documento finale” e le spese diluite nei tre anni.

La Casa della comunità con la centrale operativa che hanno sede a Tradate otterranno quasi 1,6 milioni di euro tra il 2022 e il 2023.

Anche le altre case della comunità ( Varese, Angera, Laveno, Luino , Azzate, Gavirate, Arcisate e Sesto) prevedono stanziamenti cospicui soprattutto nel 2023 anche se non tutti i progetti vengono considerati con lo stesso grado di urgenza: per Azzate, Sesto Calende e Laveno si parla di media priorità mentre è di priorità minima l’adeguamento dell’ambulatorio di Gavirate per il quale si prevede una spesa di 340.000 euro previsto nel 2022.

Per tutti i progetti legati alla Case della comunità, COT e ospedali di comunità la fase burocratica è al livello di “progetto di fattibilità tecnico.economica” alcuni con “documento finale” pe altri ancora “ documento di fattibilità delle alternative progettuali”. Solo l’ospedale di comunità di Luino ha giù ottenuto un progetto definitivo e, con la priorità massima, dovrebbe essere realizzato il prossimo anno con una spesa di 2 milioni e154.0000 che vanno ad aggiungersi ai 225.800 euro previsti quest’anno e 68.000 nel 2023.